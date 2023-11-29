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Новости 10:17

В Петербурге задержали начальника следствия и следователя МВД по подозрению во взятке

фото ЗакС политика В Петербурге задержали начальника следствия и следователя МВД по подозрению во взятке

Петербургские правоохранительные органы задержали начальника следствия по расследованию организованной преступной деятельности и следователя по особо важным делам по подозрению в получении взятки, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета (ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу).

По версии ГСУ СК РФ по Петербургу, задержанные требовали 8 млн рублей у женщины, которая проходила по уголовного делу свидетельницей. Подозреваемые угрожали ей привлечением к уголовному делу.

Правоохранители 24 ноября провели следственный эксперимент и при передаче муляжа денег задержали посредников, которых попросили получить нужную сумму.

На данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото: ЗАКС.Ру


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