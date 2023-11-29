ЗакС принял в первом чтении закон о запрете сноса зданий с признаками объекта культурного наследия

Законодательное собрание Петербурга 29 ноября в первом чтении поддержало проект закона о введении запрета на снос зданий, которые обладает признаками объекта культурного наследия (ОКН), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предполагается, что уничтожить здание не получится, если на конкретный объект была подана заявка на включение в реестр ОКН. Авторами инициативы выступили Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Александр Ходосок и Борис Вишневский.

- Изменение, внесенное в 73-й ФЗ, существенно усилило степень охраны потенциально ценных объектов - обладающих признаками ОКН, установив прямой запрет на их снос, в дополнение к существовавшему запрету на снос выявленных ОКН, уже включенных в реестр. Это означает, что с момента поступления в региональный орган охраны ОКН заявления о выявлении ОКН объект оказывается защищенным от сноса. Дальнейшее зависит от рассмотрения заявления: если оно на основании проведенной экспертизы удовлетворяется, объект включается в реестр и запрет на его снос продолжает действовать. Если КГИОП отказывает, запрет снимается, - рассказал депутат Борис Вишневский.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу 15 апреля 2024 года.

Ранее КГИОП предложил пересмотреть способ учета исторических зданий. Так, охранный статус могут дать тем строениям, которые в комплексе создают облик Петербурга, а часть исторических зданий, которые в комитете назвали "несредовыми", в теории могут быть снесены. Ко второй категории причислили почти 400 зданий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру