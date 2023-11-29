Экс-инженер Дирекции транспортного строительства получил реальный срок по делу о взятках

Октябрьский районный суд поставил 29 ноября точку в деле бывшего сотрудника Дирекции транспортного строительства Антона Крекера по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно приговору, ближайшие годы ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Крекер занимал в дирекции должность инженера первой категории Управления по строительству метрополитена. По версии следствия, он получал средства от ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы" в обмен на сокрытие информации об отклонениях от проекта и за общее покровительство. Деньги поступали знакомому Крекера, фиктивно трудоустроенному в должности проходчика. Всего таким способом фигурант получил более 2,7 миллиона рублей.

Суд зарегистрировал уголовное дело в минувшем апреле.

Подсудимый вину во вменяемом ему преступлении признал. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима с пятилетним запретом занимать должности на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру