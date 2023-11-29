ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:33

Госдума рассмотрит вопрос досрочного сложения полномочий депутата от КПРФ

фото ЗакС политика Госдума рассмотрит вопрос досрочного сложения полномочий депутата от КПРФ

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий может досрочно лишиться полномочий, следует из проекта постановления, опубликованного в электронной базе парламента 29 ноября. Согласно документу, подобное решение было принято парламентарием добровольно, а последним днем в ГД для него станет 4 декабря.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича <...> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — говорится в тексте проекта постановления.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил "Ведомостям", что решение о сложении полномочий было согласовано Блоцким с руководством партии. "Он продолжит работать с партией и фракцией. После того как он покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства", — поведал коммунист о планах коллеги. Также, по его словам, Блоцкий займется укреплением сотрудничества с Китаем и странами Африки и Латинской Америки.

В начале ноября своих мандатов лишились депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (СРЗП).

Фото: duma.gov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама