Госдума рассмотрит вопрос досрочного сложения полномочий депутата от КПРФ

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий может досрочно лишиться полномочий, следует из проекта постановления, опубликованного в электронной базе парламента 29 ноября. Согласно документу, подобное решение было принято парламентарием добровольно, а последним днем в ГД для него станет 4 декабря.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича <...> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — говорится в тексте проекта постановления.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил "Ведомостям", что решение о сложении полномочий было согласовано Блоцким с руководством партии. "Он продолжит работать с партией и фракцией. После того как он покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства", — поведал коммунист о планах коллеги. Также, по его словам, Блоцкий займется укреплением сотрудничества с Китаем и странами Африки и Латинской Америки.

В начале ноября своих мандатов лишились депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (СРЗП).

Фото: duma.gov.ru