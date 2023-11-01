Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

На пленарном заседании Госдумы депутаты большинством голосов утвердили лишение мандатов двоих своих коллег: Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от СРЗП. Два соответствующих постановления были внесены в нижнюю палату в начале недели.

Оба депутата - "списочники". Это значит, что для занятия их мест не потребуется проводить довыборы.

Формальным основанием для прекращения полномочий Власова и Белоусова стали систематические пропуски ими заседаний.

Примечательно, что Власов, обвиненный в неявке на заседания комиссии по регламенту и обеспечению деятельности, ранее поддерживал ЧВК "Вагнер" и даже предоставлял ей помещения в своей приемной. Уже после попытки вооруженного мятежа и гибели руководства "вагнеровцев" он предлагал увековечить память их лидера Евгения Пригожина. Прогульщиком Власов себя не считает, придерживаясь иной версии своего иключения из депутатского корпуса. Ранее он возглавлял петербургское отделение ЛДПР.

Эмигрировавшего Белоусова в прошлом году заочно осудили за многомиллиардную взятку.

фото: duma.gov.ru