Депутат Госдумы Власов прокомментировал обыск в своей приемной по делу о попытке мятежа

В рамках дела о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) в офисах, связанных с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 24 июня прошли обыски. Один из офисов располагается в приемной депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который успел прокомментировать следственные действия.

"Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно. Не секрет, в моей Приемной люди записывались в "ЧВК Вагнер" и уезжали защищать свою страну!" - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, что утром петербургские правоохранители оцепили петербургское здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице, а в Москве ввели режим контртеррористической операции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о консолидированной поддержке депутатским корпусом президента в конфликте Кремля и Пригожина.

фото: duma.gov.ru