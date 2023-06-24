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Новости 13:57

Депутат Госдумы Власов прокомментировал обыск в своей приемной по делу о попытке мятежа

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Власов прокомментировал обыск в своей приемной по делу о попытке мятежа

В рамках дела о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) в офисах, связанных с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 24 июня прошли обыски. Один из офисов располагается в приемной депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который успел прокомментировать следственные действия.

"Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно. Не секрет, в моей Приемной люди записывались в "ЧВК Вагнер" и уезжали защищать свою страну!" - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, что утром петербургские правоохранители оцепили петербургское здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице, а в Москве ввели режим контртеррористической операции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о консолидированной поддержке депутатским корпусом президента в конфликте Кремля и Пригожина.

фото: duma.gov.ru


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