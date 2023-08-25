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Новости 18:41

Депутат Госдумы Власов предложил переименовать Зольную улицу в улицу Пригожина

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Власов предложил переименовать Зольную улицу в улицу Пригожина

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов предложил увековечить на карте Петербурга имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, бизнес-джет которого потерпел крушение на текущей неделе. Парламентарий оценивает бизнесмена как настоящего героя с большой буквы.

"Его вклад в различные сферы нашей страны оставил неизгладимый след. Именно поэтому я считаю, что переименование улицы в Санкт-Петербурге в его честь будет надлежащим признанием его труда и заслуг", - написал политик в своем Telegram-канале.

Улицей Пригожина Власов хочет видеть Зольную улицу в Невском районе, на которой находится "ЧВК Вагнер Центр".

В своей авторской радиопрограмме 25 августа другой депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против такого рода переименования. 

Напомним, что принадлежащий Пригожину частный самолет с десятью людьми на борту разбился в среду в Тверской области. Накануне президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. По данным Росавиации, в списке пассажиров числился глава ЧВК "Вагнер".

фото: duma.gov.ru


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