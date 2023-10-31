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Новости 12:37

Думская комиссия сочла достаточными основания для лишения двух депутатов их полномочий

фото ЗакС политика Думская комиссия сочла достаточными основания для лишения двух депутатов их полномочий

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для лишения полномочий двух депутатов, сообщил 31 октября "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Речь идет о Василии Власове (ЛДПР) и Вадиме Белоусове ("Справедливая Россия — За правду").

"Касательно Белоусова принято решение считать установленным основание для досрочного лишения полномочий, которое выражалось в отсутствии более 30 дней на заседаниях комитета по защите конкуренции", — заявил собеседник информагентства.

Равным образом члены комиссии сочли достаточными основания для лишения Власова его мандата из-за непосещения в течение 30 и более дней заседаний комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД, членом которой он является. Сам депутат во вторник присутствовал на заседании комиссии по этике, в свое оправдание он сослался на то, что не всегда получал заблаговременно уведомления.

По итогам обсуждения комиссия по этике постановила направить свое решение и материалы к нему в комиссию по вопросам контроля и мандатным вопросам.

О возможности лишения обоих депутатов их полномочий стало известно накануне вечером.

В конце августа Власов предлагал переименовать Зольную улицу в Петербурге в честь погибшего в авиакатастрофе предпринимателя Евгения Пригожина. Белоусов в августе прошлого года был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятке в размере более трех миллиардов рублей. Позже МВД объявило его в розыск.

Фото: ЗАКС.Ру


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