"Ведомости": Госдума может лишить двух депутатов полномочий за прогулы

Двое депутатов Госдумы могут на этой неделе лишиться мандатов из-за прогулов, сообщили 30 октября "Ведомости" со ссылкой на два своих источника в нижней палате парламента. Речь идет о Василии Власове (ЛДПР) и о Вадиме Белоусове ("Справедливая Россия — За правду").

Как сообщил изданию один из собеседников, претензии к обоим депутатам возникли из-за неявки на заседания комитетов и комиссий, членами которых они являются. По информации "Ведомостей", вопрос лишения мандата Белоусова обсуждался на заседании комитета по защите конкуренции 27 октября. Аналогичный вопрос в отношении Власова поднимался 30 октября на заседании комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД.

Кроме того, 30 октября вопрос лишения законотворцев их полномочий рассматривали на заседании Совета Госдумы. Во вторник тема будет подниматься на заседаниях комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам.

Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский подтвердил изданию, что та постановила обратиться в комиссию по этике для выяснения возможности лишения Власова полномочий. "Депутат Власов пропустил без уважительной причины и предупреждения более 60 % заседаний комиссии", — пожаловался он. В свою очередь, первый замглавы комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщил о принятом решении добиваться досрочного прекращения полномочий Белоусова.

Власов до середины июля возглавлял петербургское отделение ЛДПР. В августе на замену ему выдвинули Сергея Котельникова. В конце августа Власов отметился предложением переименовать Зольную улицу в честь предпринимателя Евгения Пригожина, погибшего перед этим в авиакатастрофе.

Также в понедельник стало известно о том, что петербургская прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий восьмерых депутатов МО "Малая Охта", избранных от партии "Яблоко". Основанием во всех случаях послужила неявка на заседания.

Фото: ЗАКС.Ру