Пассажиравтотранс передумал брать электробусы в лизинг

Пассажиравтотранс отказался от идеи взять в лизинг 40 электробусов, сообщил 29 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу предприятия. При этом планы приобретения техники остаются в силе, однако реализовать их собираются при помощи процедуры прямой закупки.

Как передает издание, размещенный ранее тендер на приобретение в лизинг электробусов оказался отменен. Согласно аукциону, Пассажиравтотранс рассчитывал получить 40 единиц двухсекционных автобусов за 4,25 миллиарда рублей. От идеи отказались, посчитав ее потенциально излишне затратной.

Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе предприятия, на решении сказалась тенденция Центробанка к увеличению значения ключевой ставки. Подобное могло бы привести росту ставки лизинговых компаний. "На данном этапе полагается целесообразнее осуществить прямую закупку у производителя", — отметили собеседники издания.

Вместо отмененного конкурса предполагается объявить новый. Вместо электробусов особо большого класса планируется закупка техники большого класса. Источник издания в транспортном блоке Смольного сообщил, что закупку планируют объявить в ближайшие дни, ее величина окажется немногим более одного миллиарда рублей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"