В Госдуме предложили считать отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцем

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о расширении перечня обстоятельств, отягчающих наказание за умышленное совершение преступлений, следует из электронной базы парламента. Авторы инициативы предлагают включить в их число совершение преступлений иностранцами или же лицами без гражданства, ранее замеченными в нарушении миграционных правил.

Подписи под проектом поставили депутаты Алексей Журавлев, Михаил Матвеев и Дмитрий Кузнецов. По их мысли, действующую статью 63 Уголовного кодекса ("Обстоятельства, отягчающие наказание") следует дополнить новым пунктом, касающимся иностранцев и лиц без гражданства.

В пояснительной записке к проекту авторы ссылаются на якобы наблюдаемый рост преступности со стороны иностранцев, в основном граждан республик Средней Азии и Закавказья. По их утверждению, за последний год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 32 %, а количество преступлений против половой неприкосновенности — на 22 %. Источник подобных сведений депутаты не приводят, ограничиваясь упоминанием правоохранительных органов без дальнейших уточнений.

"В сложившейся ситуации предлагаемая норма станет действенным превентивным механизмом, который будет напоминать о том, что недопустимо, приезжая на территорию России, вести себя безответственно, не соблюдая нормы закона и не уважая правила поведения, принятые в нашем обществе", — говорится в пояснительной записке.

Ранее МВД предложило ввести "соглашение о лояльности" для въезжающих в Россию иностранцев. От них хотят требовать согласия на ряд ограничений свободы, включая запрет дискредитации политики российских властей и запрет на искажение значимости народа СССР в победе над фашистами.

Фото: ЗАКС.Ру