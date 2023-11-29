"Коммунисты России" предложили привлечь иноагентов к уборке снега

Прошедшие снегопады в Москве и Петербурге вдохновили лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича на идею привлечь иностранных агентов к уборке улиц в крупных городах, передает 29 ноября РИА "Новости". По утверждению политика, соответствующее предложение партия направила для рассмотрения в Госдуму.

"Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", — поделился соображениями Малинкович.

Политик считает, что иноагентам следует понять, что такое тяжелый физический труд, и поработать на благо общества. Согласно его представлениям, внесенные в реестр иноагентов граждане "хорошо устроились, живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении". В связи с этим их следует лишить возможности отказаться от уборки снега, а следить за их работой будут полицейские и представители общественности.

Малинкович выразил надежду, что Госдума благосклонно отнесется к инициативе и примет ее еще до завершения зимы.

В августе Малинкович рассказывал, что "Коммунисты России" обратились в ФСБ с просьбой проверить, не стояли ли западные спецслужбы за покушением эсерки Фанни Каплан на советского лидера Владимира Ленина.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"