Последняя разводка мостов произойдет на Неве в ночь на четверг

Предстоящей ночью мосты на Неве разведут в последний раз в этом сезоне, напомнили 29 ноября в пресс-службе губернатора Петербурга. В следующие месяцы специалисты будут готовить городские переправы к новой навигации.

"В ночь с 29 на 30 ноября состоится последняя разводка петербургских мостов. В этом году навигационный период для мостов на Неве, Большой и Малой Неве начался 10 апреля и завершается 30 ноября", — сообщили в Смольном.

Разводка мостов на рукавах Невы происходила в период с 20 апреля по 15 ноября.

Всего в этом сезоне "Мостотрест" выполнил 2 260 разводок, из которых большая часть пришлась на период с июля по сентябрь. Чаще прочих разводили Дворцовый, Благовещенский и Володарский мосты.

В зимний период сооружения ожидают работы по наладке различного оборудования. Кроме того, на Володарском и Большеохтинском мостах отремонтируют механизмы разводных пролетов. Также ремонт запланирован на Дворцовом, Литейном и Тучковом мостах.

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