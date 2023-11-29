Милов* оспорил приговор по делу о фейках про армию

Оппозиционер Владимир Милов* обжаловал вынесенный ему ранее заочный приговор по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 29 ноября ТАСС.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Милова* на его приговор. Ее рассмотрит Мосгорсуд. Дата заседания пока не назначена", — рассказали информагентству в Басманном суде столицы.

Приговор Милову* вынес двумя неделями ранее Басманный суд. Политику назначили восемь лет колонии общего режима, срок предполагается исчислять с момента его прибытия в Россию или же его экстрадиции в страну. Причиной возбуждения уголовного дела стали слова оппозиционера в стриме на YouTube.

Сам Милов* находится за границей. МВД объявило его в розыск.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

Фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)