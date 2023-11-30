Станцию "Приморская" закрывали на вход из-за остановки эскалатора

На зеленой ветке петербургского метро ограничивали вход на станцию метро "Приморская" из-за остановки эскалатора, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе метро Петербурга.

В 08:31 утра станцию закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, поэтому петербуржцев просили пользоваться ближайшими станциями метро "Василеостровская" и "Зенит".

К обычному режиму работы станция вернулась в 08:41.

Напомним, что 21 ноября на станции метро "Пионерская" тоже остановился эскалатор. В него попала монета.

Фото: ЗАКС.Ру