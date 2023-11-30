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Новости 11:15

Два самолета в Петербург улетели на запасные аэродромы

фото ЗакС политика Два самолета в Петербург улетели на запасные аэродромы

Сложные погодные условия в Петербурге пока что не сильно повлияли на работу аэропорта Пулково, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Специалисты аэропорта постоянно убирают взлетно-посадочные полосы от снега и наледи, которые могут изменить время прилета или вылета самолетов. Из-за позднего прибытия судов может увеличиваться обслуживание в аэропорту.

Также в Пулково отметили, что решения о вылетах и посадке самолетов принимают командиры воздушных судов. На данный момент известно, что два самолета улетели на запасные аэродромы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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