Два самолета в Петербург улетели на запасные аэродромы

Сложные погодные условия в Петербурге пока что не сильно повлияли на работу аэропорта Пулково, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Специалисты аэропорта постоянно убирают взлетно-посадочные полосы от снега и наледи, которые могут изменить время прилета или вылета самолетов. Из-за позднего прибытия судов может увеличиваться обслуживание в аэропорту.

Также в Пулково отметили, что решения о вылетах и посадке самолетов принимают командиры воздушных судов. На данный момент известно, что два самолета улетели на запасные аэродромы.

Фото: ЗАКС.Ру