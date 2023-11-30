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Новости 12:15

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря

фото ЗакС политика Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал дату проведения прямой линии и большой пресс-конференции президента, об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

Прямая линия и пресс-конференция пройдут 14 декабря. Также пресс-секретарь добавил, что в этом году Путин ответит на вопросы граждан и журналистов в объединенном формате. Ранее общение президента с россиянами проводилось в таком формате в 2020 году.

Напомним, что в Кремле сообщили о том, что вопросы россиян перед прямой линией президента начнут собирать раньше обычного, чтобы как можно больше людей смогли их задать.

Фото: kremlin.ru


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