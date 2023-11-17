Кремль соберет вопросы россиян перед прямой линией президента

Перед совмещенной большой пресс-конференцией и прямой линией президента Кремль по традиции соберет вопросы россиян, пообещал в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этот раз период сбора обращений будет дольше обычного, чтобы позволить большему количеству россиян задать вопросы Владимиру Путину.

"По всем прежним каналам сбора информации будем работать. Это будет и телефон. И смс можно будет прислать, и аудио записать, и видео записать", — поведал Песков.

В этот раз в регионах не станут организовывать специальные телестудии для обращения россиян к президенту. На вопрос о том, будут ли обустроены подобные точки, Песков заявил, что ""точка" — это гражданин". "Благодаря этой штуке каждый гражданин — это "точка"", — объяснил он смысл своих слов, продемонстрировав личный смартфон.

На прошлой неделе Песков сообщил о планах объединить большую пресс-конференцию и прямую линию Путина. Позже в СМИ появилось сообщение о том, что в качестве даты мероприятия могут назначить 14 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру