Власти Петербурга сносят ресторан, где планировалась встреча градозащитников

В Петербурге начался снос ресторана "Кавказский двор" в доме 4 по Приморской улице, сообщил Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По данным канала, демонтажем занимаются сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). Название комитета написано на куртках рабочих, запечатленных на видео сноса здания.

Авторы Telegram-канала предположили, что демонтаж проводится для срыва круглого стола по обсуждению Генплана и других градостроительных вопросов. Организаторы мероприятия — коалиция жителей "Бездомный Петербург", в которую входят жители домов, находящихся под угрозой сноса. В числе таких зданий указывали ресторан "Кавказский двор". Круглый стол в нем планировали провести сегодня в 15:00 часов.

В ККИ на звонки ЗАКС.Ру не ответили. Один из организаторов круглого стола градозащитник Олег Мухин рассказал изданию, что у ресторана уже выбили окна и двери.

Он добавил, что у владельца заведения был долгий спор с ККИ, в том числе судебный — пока "точка не поставлена". Мухин отметил, что владелец ресторана активно выступал против изъятия земли на Лахте и сноса зданий.

- Понятно, что ресторан работал вчера, работал бы завтра, пока это все тянулось... <...> Но так получилось, что ресторан хотел бороться за всё. Собственно, он боролся против того, чтобы эта земля ушла под застройку, - сказал градозащитник.

Он добавил, что запланированный круглый стол переносится.

Обновление 13:46 часов: Telegram-канал "SOS СПб СНОС" написал, что на место прибыли сотрудники полиции. Также там сообщается, что у рабочих якобы нет документов на снос, при этом демонтаж продолжается.

Напомним, у "Лахта Центра" планируется стройка новых высоток. Также там планируется развитие транспортной инфраструктуры, рассказала председатель комитета Смольного по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева. Она призналась, что для этого может потребоваться изъятие частной земли и снос построек на ней.

София Саттарова / Скриншот видео Telegram-канала "SOS СПб СНОС"