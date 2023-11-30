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Новости 13:13

Смольный собирается потратить 7,2 млрд рублей на ремонт дорог в северной и южной частях города

фото ЗакС политика Смольный собирается потратить 7,2 млрд рублей на ремонт дорог в северной и южной частях города

Петербургские власти объявили тендер на ремонт дорог в городе общей стоимостью 7,2 млрд рублей, об этом 30 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

Тендер состоит из лотов на ремонт дорог на севере Петербурга и на юге. До 3,6 млрд рублей потратят на ремонтные работы в северных районах города, а остальные деньги пойдут на южные районы.

В северной части нужно отремонтировать 878,6 тысячи квадратных метров проезжей части и 265,9 тысячи квадратных метров тротуаров. В южной 808,6 тысячи квадратных метров и 374,1 тысячи квадратных метров соответственно.

Работы дорожники должны будут закончить до ноября 2024 года. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства.

Фото: ЗАКС.Ру


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