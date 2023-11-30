В 2024 году треть избирательных участков в Ленобласти оснастят КОИБ  

Во время выборов в 2024 году на трети избирательных участков в Ленинградской области будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили в Telegram-канале пресс-службы региона 30 ноября.

"Регион оказывает помощь Избирательной комиссии, чтобы выборы были организованы максимально удобно для избирателей", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Дрозденко.

Заявление было сделано в рамках Научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы, которая проходит в Таврическом дворце. Среди участников мероприятия председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, председатели избирательных комиссий Северо-Запада, а также председатель ЦИК Республики Беларусь.

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