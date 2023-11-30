Больше тысячи бездомных умерло в Петербурге в 2022 году

В Петербурге в 2022 году умерло 1005 бездомных людей, что является 1,55% от общей смертности в городе, об этом 30 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на благотворительную организацию "Ночлежка".

Однако в 2021 году этот показатель превысил 1060 человек, что составило 1,26% от общего числа умерших.

В организации отметили, что в России отмечается рекордная смертность бездомных в 2022 году. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с 2021 годом, хотя общая смертность в стране снизилась почти на четверть.

Также в "Ночлежке" рассказали о резком росте смертности бездомных в Москве. За 2022 год в столице умерло 5915 людей без жилья. Это больше показателя 2021 года в два раза.

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