Памфилова заявила о поддержке ДЭГ в Петербурге в случае готовности города

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о том, что ЦИК поддержит проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Петербурге в случае, если город будет к этому готов, об этом 30 ноября пишет ТАСС.

"Если город решит, что он готов, мы поддержим это и поможем сделать все необходимое для того, чтобы и Санкт-Петербург присоединился к тем 30 регионам, где уже этот опыт есть", – сказала Памфилова.

Также Памфилова отметила, что ДЭГ не заменяет традиционное голосование, а включено наряду с ним.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о масштабном внедрении цифровых технологий на выборах в 2024 году.

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