ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора "Мегафон" виновным в необоснованном завышении цен, сообщила 30 ноября пресс-служба ведомства. На заседании комиссии службы представители компании сообщили, что намерены исправить ситуацию к середине февраля.

"Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24 % и не представила службе достаточных оснований для повышения", — говорится в сообщении ФАС.

Комиссия службы признала "Мегафон" виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции"). Представители оператора сообщили, что снизят тарифы в срок до 15 февраля, необходимые для этого изменения уже внесены во внутреннюю документацию компании.

Сумму штрафа для компании определят по результатам административного расследования. Для юрлиц он может составлять от трехсот тысяч до одного миллиона рублей (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ).

О заведении антимонопольного дела против "Мегафона" стало известно в конце сентября.

UPD: В пресс-службе "Мегафона" прокомментировали решение ФАС, сообщив, что действительно согласились вернуть условия по ряду архивных тарифов, индексация которых проводилась в минувшем январе. Сами корректировки будут вступать в силу постепенно и завершатся к середине февраля.

"В то же время процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет вполне объективные причины, а совокупный рост стоимости наших услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3 %", — отметили в компании. При этом сохранение цен на связь по старым тарифам оператор назвал невозможным, сославшись на общий рост затрат.

Фото: fas.gov.ru