На суде по делу Громовых допросили потерпевшую сторону

В Петербурге продолжается суд на бывшим главой комитета Смольного по информатизации и связи Ивана Громова и его брата. Их обвиняют в 14 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК) и трех эпизодах легализации средств (ст. 174.1 УК). На заседании 30 ноября допросили представителя КИС, признанного потерпевшей стороной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопросов к чиновнику у фигурантов дела и их адвокатов оказалось немного.

Вопросы на заседанию задавали советнику председателя комитета по информатизации и связи Александру Гончарову. Ранее он был советником председателя Уставного суда Петербурга. Он кратко описал суть инкриминируемого братьям Громовым и остальным 11 фигурантам деяния. В частности, пока Иван Громов возглавлял комитет по информатизации и связи с 2012 по 2016 год, систематически повышались цены на контракты по сопровождению и эксплуатации государственных систем Санкт-Петербурга.

- Подвед КИС, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр допускал факты подписания субподрядов на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению, развитию и эксплуатации государственных информационных систем. Потом, при заключении договоров субподряда с коммерческими организациями, эти деньги выплачивались в полном объеме. При этом предварительной следственной группой установлено, что фактически данные услуги не оказывались, - рассказал Гончаров.

Называть точные суммы, которые могли быть похищены из бюджета путем таких манипуляций чиновник не стал, предложив дождаться финальных этапов судебного следствия. Ранее сообщалось, что общий ущерб может составлять почти четверть миллиарда рублей.

На сегодняшнем заседании в зале суда было два человека в длинном черном одеянии, а не один, как это обычно бывает. На местах для слушателей сидел священник: в рясе, с крестом, с бородой и скуфьей - все как положено. Батюшка не стал рассказывать корреспонденту ЗАКС.Ру, зачем пришел на заседание по делу о крупном мошенничестве и легализации бюджетных средств. Во время перерывов в заседании он медленно передвигался по залу, то и дело подходя ближе и ближе к клетке для подсудимых, где находились братья Громовы. До конца заседания батюшка не досидел. Во время очередного перерыва он оделся, посмотрел на Громовых, перекрестил их и покинул мирской суд.

На следующем заседание ,которое состоится 7 декабря, планируют продолжить допрос свидетелей. Ранее в суде выступал начальник отдела контрольного управления Борис Петухов, который многие годы собирал "улики" против фигурантов. Как писала "Фонтанка", на суде он заявил, что возбуждению уголовному дела якобы мешал "административный ресурс". А начать следствие удалось лишь после смены руководства Петербурга. Уголовное дело начали рассматривать в октябре 2023 года. Под стражей Громовы с декабря 2021 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру