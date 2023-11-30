Журналисту Бабченко* грозит штраф по иноагентской статье

Журналист Аркадий Бабченко* может получить штраф за неисполнение требований законодательства об иноагентах, сообщило 30 ноября РИА "Новости".

Претензии к Бабченко* касаются отсутствия в его публикациях пометки о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Протокол на журналиста зарегистрирован Зюзинским судом столицы. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

За вменяемое нарушение журналисту грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Статус иноагента Бабченко* имеет с начала апреля. Минюст объяснял принятое решение тем, что он якобы собирал средства для ВСУ и распространял недостоверную информацию о российских властях.

*Минюст внес Аркадия Бабченко в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Babchenko*