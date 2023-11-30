Суд в Ярославле отправил в психбольницу член-корреспондента РАН по делу о финансировании экстремизма

Ленинский районный суд Ярославля поместил в психиатрический стационар для прохождения экспертизы член-корреспондента РАН Сергея Абрамова, сообщило 30 ноября РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник. Ученому инкриминируют финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Как сообщило информагентство, в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда сообщила, что нижестоящая инстанция рассматривает вопрос "о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы". Имя фигуранта не называлось, однако источник в силовых структурах подтвердил журналистам, что речь идет об Абрамове.

Само заседание прошло в закрытом режиме.

В мае стало известно о том, что Переславский районный суд Ярославской области отправил Абрамова под домашний арест. По информации СМИ, его преследовали за перевод денег некой запрещенной организации, под которой мог пониматься ФБК*.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.