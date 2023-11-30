Разговоры о выборах в петербургском дворце

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Таврическом дворце Петербурга 30 ноября прошла Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию избирательной системы России. Правда говорили на ней много и о будущем: президентских и губернаторских выборах в 2024 году. Среди гостей конференции - глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая опять надеется на хорошие выборы в Петербурге.

В рамках конференции в Екатерининском зале дворца организовали выставку, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. В частности, гости могли посмотреть более 20 железных и деревянных ящиков для голосования разных лет, а также лучшие работы победителей детского конкурса рисунков по избирательной тематике. Для интересующихся во дворце поставили комплексы обработки избирательных бюллетеней и предложили проголосовать с их помощью.

Хоть конференция и проводилась в честь 30-летия со взглядом в прошлое, говорили на ней о будущем. В марте 2024 года в России должны пройти выборы президента, а осенью петербуржцам предложат выбрать новых муниципальных депутатов и губернатора.

Пока действующий глава города Александр Беглов на пленарном заседании заявил, что в Петербурге планируется "масштабное внедрение цифровых технологий в избирательный процесс на предстоящих голосованиях". По его словам, цифровизация – одна из важнейших примет сегодняшней действительности.

"В электоральных событиях современные технологии нужно задействовать по максимуму. В том числе и для удобства и комфорта граждан. Да и для молодого поколения возможность использовать гаджеты, а не просто ставить галочку на бумажном бюллетене, привлекательна и интересна", - цитирует Беглова его пресс-служба.

Уже на пресс-подходе губернатор рассказал, что в городе в 2024 году будут использоваться технология электронной подписи для избирателей и электронные списки избирателей, пишет "Фонтанка". Нововведения будут удобны как для пожилых, так и для молодежи, уверен глава Петербурга:

"Чтобы не ходить там по книжкам, а избиратель пришел, нашел себя, электронно подписал документ. Все комфортно".

Планируется ли, по мнению Беглова, проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), его пресс-служба и СМИ не сообщили. В Петербурге о проведении ДЭГ говорят не первый год. Но пока к нему перейти никак не удается. Вряд ли город сможет провести электронное голосование и в 2024 году, заявил председатель Горизбиркома Максим Мейксин, пишет ТАСС.

По словам председателя ГИК, Петербург перейдет на ДЭГ, но на это надо время. Пока процесс тормозится из-за большого количества избирателей и необходимости "очень много оттренировать еще и оттестировать вопросов", связанных с применением дистанционного голосования. Скорее всего в работу с ДЭГ петербургская избирательная система войдет уже после выборов в сентябре 2024 года, сказал Мейксин.

Зато это нововведение в Петербурге готова поддержать глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет ТАСС:

"Если город решит, что он готов, мы поддержим это и поможем сделать все необходимое для того, чтобы и Санкт-Петербург присоединился к тем 30 регионам, где уже этот опыт есть", - сказала председатель ЦИК.

Она оказалась на редкость оптимистично. В начале работы конференции Памфилова выразила надежду на хорошую избирательную кампанию в Петербурге:

"Надеюсь, что Санкт‑Петербург покажет пример чистых и справедливых выборов".

До этого городу такое удавалось не всегда, по мнению самой же Памфиловой. Практически после каждых выборов последние несколько лет глава Центризбиркома долго критиковала избирательные комиссии Петербурга, а потом в Горизбиркоме менялся председатель.





































текст: София Саттарова, фото: Михаил Масленников