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Новости 21:04

Суд постановил снести надстроенные на историческом здании этажи

фото ЗакС политика Суд постановил снести надстроенные на историческом здании этажи

Фрунзенский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к предпринимателю Кириллу Шакутину с требованием возвратить первоначальный облик доходному дому Полотнова на Лиговском проспекте, 251. Согласно данным Росреестра, он выступает совладельцем здания, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2020 году КГИОП рассмотрел эскизный проект капитального ремонта здания с перепланировкой под гостиницу и магазины. Позже выездная проверка обнаружила, что работы ведутся не по согласованному проекту. Речь шла об изменении конфигурации скатов крыш, в результате чего здание и флигель были надстроены шестым и четвертым этажами соответственно.

"По мнению специалиста службы ГАСН, это уже является реконструкцией. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии риска невозможности восстановления исторического облика объекта и с КГИОП не согласовано", — пересказали позицию истца в судебной пресс-службе.

Истец требовал обязать Шакутина в течение полутора лет вернуть зданию прежний вид фасадов. Суд иск удовлетворил.

Фото: ЗАКС.Ру


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