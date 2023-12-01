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Новости 9:43

На Благодатной улице загорелся лазурный автобус из-за короткого замыкания

фото ЗакС политика На Благодатной улице загорелся лазурный автобус из-за короткого замыкания

Утром в пятницу, 1 декабря, на Благодатной улице в Петербурге загорелся лазурный автобус, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Третий парк".

В компании добавили, что никто в ходе возгорания не пострадал, автобус был пустой и ехал из парка на маршрут.

Также отмечается, что возгорание произошло в салоне автобуса. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в отсеке за водителем, где находятся электрика и оборудование.

Представители компании отметили, что водитель действовать по инструкции и вызвал на место МЧС. 

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возгорании лазурных автобусов в Петербурге. По его мнению, транспорт плохо обслуживают.

Фото: ЗАКС.Ру


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