В Ленобласти лёд на тротуаре отправил женщину в больницу с переломом

Жительница Ленобласти серьезно пострадала из-за того, что упала на льду в Мурино, об этом 1 декабря пишет 78.ru со ссылкой на источники.

Происшествие с женщиной случилось утром в пятницу, 1 декабря. Она шла на работу, однако не дошла до метро и упала на скользкой дороге, сильно ударившись.

Свидетели, которые увидели произошедшее, вызвали женщине скорую помощь, которая увезла ее в больницу. Там ей диагностировали перелом лодыжки.

Напомним, что по данным на 30 ноября в Петербурге из-за льда на дорогах упало больше десяти петербуржцев, среди которых есть как дети, так и взрослые с пенсионерами. Некоторые из пострадавших получили различные переломы.

Фото: ЗАКС.Ру