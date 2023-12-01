Против Навального возбудили новое дело по статье о вандализме

Против политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) возбуждено новое уголовное дело по статье о вандализме (ч.2 ст.214 УК РФ), об этом 1 декабря Навальный сообщил в своем Telegram-канале.

"Уж не знаю даже, каким словом назвать мои очередные новости. Грустные, смешные или абсурдные", – написал в своем обращении политик.

О возбуждении нового уголовного дела Навальный узнал из письма Следственного комитета, там речь идет о двух эпизодах. Какие действия побудили к возбуждению уголовного дела, на данный момент, неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру