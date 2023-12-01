Политик Илья Яшин* получил штраф по иноагентской статье

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал политика Илью Яшина* за отсутствие сообщения об иноагентском статусе в публикациях (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Речь идет о публикациях в Telegram-канале Яшина*, которые не были маркированы плашкой иноагента.

Сам политик на суде присутствовал по видеосвязи, так как находится сейчас в колонии под Смоленском.

Суд назначил Яшину* штраф в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, что Илью Яшина* приговорили к 8.5 годам колонии по статье о распространении фейков об армии. Политик опубликовал видеоролик, где он рассказывает о событиях в Буче в 2022 году.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции