Яшин* сообщил о прибытии в колонию под Смоленском

Оппозиционер Илья Яшин* сообщил о том, что находится в исправительной колонии на территории Смоленской области. Об этапировании его из СИЗО Москвы стало известно 10 ноября.

"Вторую неделю я нахожусь в карантинном бараке колонии примерно в ста километрах от Смоленска. Лагерь режимный, никаких вольностей. Но вроде и без перегибов: садизма и озлобленности со стороны сотрудников не вижу", — говорится в посте, опубликованном 21 ноября в Telegram-канале политика.

Адвокат политика Михаил Бирюков уточнил ТАСС, что тот находится в ИК-3 Смоленской области в Сафоново.

По рассказу Яшина*, среди прочего в колонии он взялся помогать другим заключенным с составлением заявлений в различные инстанции. В качестве своих подопечных он назвал осужденного за кражу 20-летнего юношу с ДЦП и почти не говорящего по-русски кубинца, приговоренного к колонии за поножовщину с земляком.

В декабре 2022 года суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Попытка обжаловать решение окончилась неудачей, в минувшем апреле Мосгорсуд утвердил вынесенный приговор.

В начале ноября Яшин* допустил возможность возбуждения против себя нового уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей, возложенных государством на иноагентов.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру