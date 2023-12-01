Смольный установил выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербург "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", согласно которому назначены единовременные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2024 года единоразовая выплата для отдельных категорий граждан составит 10 тысяч рублей. Лицо, претендующее на выплату, должно иметь место жительство в Петербурге, или быть гражданином без определенного места жительства при условии, что последний раз человек проживал в Петербурге (Ленинграде).

В категорию лиц, которые могут претендовать на выплату вошли инвалиды, участники и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники.

Также выплаты в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших инвалидов и участников ВОВ, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Все выплаты будут осуществляться из бюджета Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру