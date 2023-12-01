Чечина полагает, что Петербург поддержит президента на выборах

Петербург можно назвать "городом президента" и на предстоящих выборах он выйдет в лидеры по поддержке главы государства, уверена вице-губернатор Наталья Чечина. Своими мыслями на этот счет она поделилась на прошедшей в городе конференции регионального отделения "Единой России".

"Уверена в том, что мы выйдем в лидеры. Мы — город президента. "Единая Россия", конечно, вокруг президента объединилась, и нет сомнений, что в 2024 году Петербург поддержит нашего президента и мы будем в лидерах", — цитирует слова Чечиной "Фонтанка".

Участие в конференции приняли глава петербургского отделения партии Сергей Боярский и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В своем выступлении Боярский заявил, что за прошедшие годы в стране выросло целое поколение людей, "которые не представляют свою жизнь без партии "Единая Россия". Как пересказывает его мнение пресс-служба ЕР, партийцы становятся "всё более открытыми" и "ближе к людям" и доказывают способность "принимать верные решения в самой непростой ситуации".

Выборы президента должны состояться в России в середине сентября следующего года. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в них. Это, впрочем, не помешало экс-главе МО "Лиговка-Ямская" Вадиму Войтановскому выразить желание стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах.

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