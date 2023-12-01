Экс-глава Лиговки-Ямской Вадим Войтановский хочет стать доверенным лицом Путина

Отстраненный от должности по суду бывший глава МО "Лиговка-Ямская" заявил о желании стать доверенным лицом главы государства Владимира Путина во время президентских выборов в 2024 году (Путин пока публично не заявлял о намерениях в них участвовать). Участники фонда "Войтановский", созданного самим муниципалом, начали собирать подписи под соответствующим обращением к Путину, сообщили ЗАКС.Ру в фонде. Они называют назначение Войтановского "политической необходимостью".

"Мы убеждены, что это решение пойдет на пользу нашему общему делу и даст возможность объединить вокруг вашей кандидатуры огромное число сторонников. Наш депутат Вадим Николаевич Войтановский неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления Санкт-Петербурга и его знают люди с положительной стороны. Он является самым честным депутатом и непримиримым борцом с коррупцией, разгильдяйством и очковтирательством местных чиновников", - говорится в письме.

Еще в письме упоминается деятельность фонда "Войтановский". В частности, он якобы помог более 100 тысячам жителям Петербурга, а также жителям ДНР во время проведения специальной военной операции.

Напомним, Войтановский был депутатом Законодательного собрания четвертого созыва от "Единой России". В 2019 году он избирался депутатом в МО "Лиговка-Ямская" и возглавил совет. Под его руководством совет Лиговки-Ямской стал одним из самых скандальных в городе. После инициативы депутатов снять Войтановского с должности, глава округа перестал созывать собрания, а также закрыл помещение муниципалитета "на карантин". Позже совет признали бездействующим из-за непроведения заседаний, что послужило причиной для внесения в ЗакС проекта закона о роспуске совета, а сам Войтановский через суд был снят с должности главы. Также Войтановского исключили из "Единой России". В октябре 2022 года он рассказал, что вступил в Псковское отделение КПРФ.

Подробнее о политической карьере Войтановского - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото фонд "Войтановский"