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Муниципал 14:27

Войтановский не смог вернуть полномочия главы Лиговки-Ямской через суд

фото ЗакС политика Войтановский не смог вернуть полномочия главы Лиговки-Ямской через суд

Городской суд Петербурга 20 марта оставил без изменений решение районного суда о прекращении полномочий главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, рассказал ЗАКС.Ру сам Войтановский. По его словам, он будет временно исполняющим обязанности главы округа.  

Войтановский рассказал, что намерен оспорить отказ удовлетворять его апелляционную жалобу в Третьем кассационном суде. 

В середине октября 2022 года районный суд удовлетворил иск прокуратуры и прекратил полномочия главы МО. Перед этим губернатор Александр Беглов обращался к совету с требованием рассмотреть вопрос о лишении Войтановского мандата из-за ошибок в декларации. 

ЗАКС.Ру рассказывал, какие недочеты оказались в отчете Войтановского и как он пытался их "исправить". 

Напомним, в октябре прокуратура смогла добиться признания совета депутатов МО "Лиговка-Ямская" бездействующим из-за непроведения собраний депутатов в течение трех месяцев. 

Константин Леньков


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