Метрополитен сообщил о закрытии на выходные одного из выходов на "Невском проспекте"

Работы по замене турникетов внесут коррективы в работу станции "Невский проспект" на предстоящих выходных, сообщили 1 декабря в пресс-службе петербургского метрополитена. В субботу и воскресенье один из вестибюлей будет закрыт для пассажиров.

"2 и 3 декабря 2023 года вестибюль 2 (выход на канал Грибоедова) будет закрыт для входа и выхода пассажиров, вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу) открыт для входа и выхода пассажиров", — гласит предупреждение сотрудников подземки.

Пассажиров попросили заранее планировать маршруты своих поездок.

Ранее в пятницу стало известно о старте строительства участка Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" в сторону "Каретной". Речь идет о тестовом запуске проходческого щита КТ-1.

Фото: ЗАКС.Ру