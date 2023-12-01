Путин внес изменения в состав СПЧ

Состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ) претерпел изменения, следует из текста указа главы государства Владимира Путина. Документ опубликован вечером 1 декабря на сайте Кремля.

В обновленный состав СПЧ вошли общественник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлия Назарова, директор АНО "Пространство равных возможностей" Игорь Новиков, гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко и старший научный сотрудник Института российской истории Сергей Соловьев.

Из совета выбыли адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, журналист Леонид Никитинский, а также общественники Александр Мукомолов и Мара Полякова. Также в связи со смертью из списка был вычеркнут экономист Евгений Ясин.

Ионов известен своими обращениями в силовые органы с требованиями признать различные СМИ иностранными агентами. Соловьев специализируется на советской истории и творчестве писателя Варлама Шаламова.

Фото: Krremlin.ru