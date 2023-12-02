В России могут измениться условия льготной ипотеки

Правительство России принимает меры для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с государственной поддержкой, об этом 2 декабря пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса", – сказал Хуснуллин журналистам.

По словам вице-премьера, на данный момент правительство решает, как до 1 июня урегулировать объем выдач ипотеки. Он отметил, что сейчас этот показатель довольно большой.

Напомним, что правительство России выделило на ипотеку 95 млрд рублей. Из них 41 млрд рублей выделен на льготную ипотеку, 46 млрд рублей – на семейную и 8 млрд рублей – на поддержание процентной ставки для участников дальневосточной ипотеки.

Фото: ЗАКС.Ру