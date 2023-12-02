В ночь на 3 декабря в Петербурге разведут Дворцовый и Благовещенский мосты

В Петербурге, несмотря на завершение навигации, разведут Дворцовый и Благовещенский мосты, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

В ночь со 2 на 3 декабря пройдет техническая разводка мостов. Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 04:55, а Благовещенский – с 01:25 до 05:00. Однако в "Мостотресте" отметили, что время разводки и наводки мостов может измениться.

Дополнительная разводка мостов потребовалась для сухогруза "Пола Калиста", который не удалось провести под мостами в ночь с 1 на 2 декабря.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 ноября завершилась навигация и мосты развели в последний раз в 2023 году. Новая навигация в Петербурге начнется 20 апреля.

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