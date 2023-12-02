В Шереметьево экстренно приземлился самолет из Петербурга из-за отказа двигателя

Самолет Airbus из Петербурга в Москву аварийно сел в Шереметьево из-за поломки двигателя, об этом 2 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент предполагается, что причина приземления – в отказе левого двигателя самолета. По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

Также в московской транспортной прокуратуре заявили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Сейчас специальные службы осматривают воздушное судно.

Фото: ЗАКС.Ру