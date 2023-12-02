Отец певца Шарлота рассказал, зачем его сын вернулся в Россию

Отец музыканта Эдуарда Шарлота заявил, что его сын вернулся в Россию из Армении, чтобы покаяться за свои поступки и получить возможность реабилитироваться, об этом 2 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова отца Шарлота Валерия.

"Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом… Да за это надо сказать: "Молодец, а теперь давай отрабатывай". Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться,... и вернулся", – сказал отец артиста.

Также он отметил, что Шарлот знал, что его могут ожидать проблемы в случае возвращения в Россию. По его мнению, поведение сына ранее связано со слабостью и неверным выбором.

Напомним, что Самарский суд отправил певца Шарлота до 24 января 2024 года в СИЗО. Музыканта обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга