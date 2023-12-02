Самарский суд отправил певца Шарлота в СИЗО до конца января

Кировский районный суд Самары отправил под стражу певца Эдуарда Шарлота, которого обвиняют по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), об этом 2 декабря пишут РИА Новости.

Теперь в СИЗО Шарлот пробудет до 24 января 2024 года. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Также уточнялось, что музыкант свою вину на допросе признал и раскаивается в содеянном.

Напомним, что правоохранительные органы задержали певца Шарлота в аэропорту Пулково 22 ноября. После этого музыкант извинился за сожжение российского паспорта и даже успел получить 13 суток ареста по статье о мелком хулиганстве, а через два дня после задержания стало известно о возбуждении трех уголовных дел в отношении него.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга