ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:56

Самарский суд отправил певца Шарлота в СИЗО до конца января

фото ЗакС политика Самарский суд отправил певца Шарлота в СИЗО до конца января

Кировский районный суд Самары отправил под стражу певца Эдуарда Шарлота, которого обвиняют по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), об этом 2 декабря пишут РИА Новости.

Теперь в СИЗО Шарлот пробудет до 24 января 2024 года. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

Также уточнялось, что музыкант свою вину на допросе признал и раскаивается в содеянном. 

Напомним, что правоохранительные органы задержали певца Шарлота в аэропорту Пулково 22 ноября. После этого музыкант извинился за сожжение российского паспорта и даже успел получить 13 суток ареста по статье о мелком хулиганстве, а через два дня после задержания стало известно о возбуждении трех уголовных дел в отношении него.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама