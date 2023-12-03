Полиция задержала участников "Лимоновских чтений" в "Ионотеке"

Петербургская полиция наведалась вечером 2 декабря в клуб "Ионотека" на Лиговском проспекте во время проведения там "Лимоновских чтений", организованных "Другой Россией Э. В. Лимонова". Итогом визита стало задержание нескольких участников мероприятия.

На чтениях успел выступить рэпер Рич. В своем комментарии "Фонтанке" он заявил, что покинул чтения до появления полиции, при этом по дороге из клуба заметил машину ведомства.

Как сообщил MR7, причиной своего появления полицейские назвали сообщения о шуме. По подсчетам издания, всего были задержаны шесть человек, в том числе четыре другоросса и два сотрудника "Ионотеки".

Среди задержанных оказались ведущий чтений Андрей Песоцкий и активист Кирилл Травкин. Первый сообщил в своем Telegram-канале незадолго до полуночи, что на него оформляют протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) за то, что он якобы ругался матом. Его задержали в отделении полиции до утра.

Травкин месяцем ранее получил трое суток ареста за акцию с раздачей листовок на углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта.

Фото: Дарья Дмитриева / MR7