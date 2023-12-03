"Ъ": В Петербурге вырос спрос на дворников

За прошедший месяц в Петербурге заметно вырос спрос на дворников, сообщил 3 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на главу пресс-службы hh.ru СЗФО Марию Бузунову. По сообщению издания, в ноябре количество соответствующих вакансий выросло со стороны вакансий города на 21 % относительно октября.

Одновременно с увеличением количества вакансий выросли и предлагаемые соискателям зарплаты. Если в октябре петербургский бизнес предлагал дворникам зарплаты в диапазоне от 37,5 тысяч до 55 тысяч рублей, то в ноябре речь шла о зарплатах в промежутке от 37,9 тысячи до 57,4 тысячи рублей.

В комментарии изданию Бузунова отметила, что спрос на дворников в Петербурге стабильно растет. По ее словам, в целом можно говорить о "достаточно хорошей" востребованности дворников в городе.

"Такой спрос провоцирует и буквально заставляет работодателей "подтягивать" предлагаемую зарплату и условия ближе к рыночному уровню, чтобы хоть как-то привлечь кандидатов", — отметила Бузунова.

Одновременно на 10 % за ноябрь выросло количество вакансий механизаторов. Предлагаемые им зарплаты при этом остались на уровне октября.

Ранее в ГАТИ заявили, что петербургский бизнес "показал свое истинное лицо", имея в виду плохую уборку крыш и тротуаров от снега.

Фото: ЗАКС.Ру