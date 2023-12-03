За сутки более 10 человек получили травмы из-за гололедицы в Петербурге

Более 10 человек пострадали на скользких улицах Петербурга за прошедшие сутки, сообщил 3 декабря 78.ru. Еще двое упали на землю с крыш.

Так, накануне травму головы получил 65-летний мужчина при падении около дома № 47 на проспекте Науки. Кроме него, травму головы получила и 28-летняя девушка на Плесецкой улице.

Результатами падений на льду стали перелом руки у гражданина на выходе из метро "Звездная", закрытый перелом руки 14-летнего подростка на проспекте Энергетиков, перелом ноги у 81-летней пенсионерки у метро "Парк Победы" и перелом шейки бедра у 88-летней горожанки близ дома № 14 по улице Демьяна Бедного. Помимо этого, 44-летняя петербурженка сломала два позвонка на ступеньках Центра по профилактике и борьбе со СПИДом на Обводном канале, а еще один гражданин поскользнулся у метро "Проспект Большевиков".

На Ленинском проспекте 84-летний пенсионер при падении получил открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломом костей свода основания черепа. Медики перевели его в отделение нейрохирургии. Большинство прочих пострадавших были направлены по домам после оказания помощи.

Также на проспекте Луначарского при падении с крыши сантехник сломал лодыжки. В Большой Ижоре упавший с кровли гражданин получил сотрясение мозга.

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Фото: ЗАКС.Ру