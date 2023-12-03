В понедельник Путин проведет заседание СПЧ

Президент Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание Совета по правам человека, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в понедельник, 4 декабря.

"Владимир Путин проведет 4 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека", — говорится в опубликованном сообщении.

Также на следующей неделе глава государства примет участие в мероприятии по случаю дня Героев Отечества и посетит один из регионов страны.

В минувшую пятницу Путин внес изменения в состав Совета по правам человека. В частности, из рядов СПЧ были исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, а также журналист Леонид Никитинский. В числе пришедших им на смену оказался общественник Александр Ионов, известный своими требованиями внести ряд СМИ в реестр иноагентов.

Фото: Kremlin.ru