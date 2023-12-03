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Участники молодежных организаций будут стоять на посту на Пискаревском кладбище

фото ЗакС политика Участники молодежных организаций будут стоять на посту на Пискаревском кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище участники молодежных организаций будут нести постоянную вахту, сообщил 3 декабря спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. По его словам, решение об этом было принято в ответ на просьбы главы городской организации ветеранов Василия Волобуева и председателя Совета Героев Петербурга и Ленобласти Геннадия Фоменко.

"Почетную караульную службу на Пискаревском кладбище теперь будут нести регулярно. Сегодня молодежный Пост № 1 впервые официально заступил на смену у Вечного огня и монумента Мать-Родина", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Как заявил спикер, отказать городские власти не могли. "Память о Великой Отечественной войне — камертон русской силы и нашего единства", — аргументировал он причины принятого решения и отметил, что героев следует чтить всегда, а не по определенным датам календаря.

Губернатор Александр Беглов, комментируя принятое решение, назвал решение о дежурстве у Вечного огня "важным событием" для подростков. "Служба на Посту № 1 — не только почетная обязанность, но и возможность для молодежи больше узнать о героической истории нашего города и страны", — объяснил он в своих соцсетях собственную позицию на этот счет.

Фото: Telegram-канал "Спикер Бельский"


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