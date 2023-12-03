Участники молодежных организаций будут стоять на посту на Пискаревском кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище участники молодежных организаций будут нести постоянную вахту, сообщил 3 декабря спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. По его словам, решение об этом было принято в ответ на просьбы главы городской организации ветеранов Василия Волобуева и председателя Совета Героев Петербурга и Ленобласти Геннадия Фоменко.

"Почетную караульную службу на Пискаревском кладбище теперь будут нести регулярно. Сегодня молодежный Пост № 1 впервые официально заступил на смену у Вечного огня и монумента Мать-Родина", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Как заявил спикер, отказать городские власти не могли. "Память о Великой Отечественной войне — камертон русской силы и нашего единства", — аргументировал он причины принятого решения и отметил, что героев следует чтить всегда, а не по определенным датам календаря.

Губернатор Александр Беглов, комментируя принятое решение, назвал решение о дежурстве у Вечного огня "важным событием" для подростков. "Служба на Посту № 1 — не только почетная обязанность, но и возможность для молодежи больше узнать о героической истории нашего города и страны", — объяснил он в своих соцсетях собственную позицию на этот счет.

Фото: Telegram-канал "Спикер Бельский"